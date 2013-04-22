В Петербурге отказались закрывать алкомаркеты во время нерабочих дней

В Петербурге коронавирусное постановление не запрещает продажу алкоголя.

В среду, 27 октября, в комитете по промышленной политике объяснили, почему во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября в Петербурге будут работать магазины с алкогольной продукцией. Об этом сообщила "Фонтанка".

По словам чиновников, 121 постановление в Петербурге разрешает работу тем, у кого в ассортименте не меньше 30% продовольственных товаров или товаров первой необходимости. Таким образом, алкомаркеты не попадают под запрет. В то же время в Москве купить алкоголь будет проблематично, поскольку многие магазины, торгующие преимущественно алкоголем, получили уведомление о приостановке работы на время локдауна (28 октября – 7 ноября). Все дело в том, что в Москве разрешили работать только магазинам с товарами первой необходимости.

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Фото: pexels