В Петербурге отцы-одиночки могут получить бесплатную юридическую помощь

Речь идет о консультациях, связанных с профессиональной деятельностью и нарушениями Трудового кодекса.

Губернатор Петербурга Беглов подписал закон, благодаря которому отцы-одиночки могут получить бесплатную юридическую помощь. Об этом во вторник, 3 января, рассказали в пресс-службе Смольного.

Речь идет о консультациях, связанных с профессиональной деятельностью и нарушениями Трудового кодекса. Преференции теперь распространяются на отцов, живущих вместе с детьми в возрасте до трех лет и воспитывающих их. Такое же право досталось и опекунам детей аналогичного возраста.

Ранее законодательство Петербурга позволяло пользоваться юридической помощью за счет бюджета только беременным женщинам и женщинам, воспитывающим маленьких детей.

Напомним, что кризисная квартира для женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, открылась в Красногвардейском районе. Она рассчитана на двух мам и четверых детей. Женщина, оказавшаяся в трудной ситуации, сможет жить в квартире полгода. За этот период времени ей будет оказана юридическая и психологическая помощь. В квартире есть кухня, спальни, организована круглосуточная охрана.

Ранее глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовыми задержаниями мигрантов в Петербурге.

Фото: Piter.tv