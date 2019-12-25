Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

Соответствующее решение приняли в Минобороны РФ.

Отцов детей-инвалидов освободили от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на главу Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нину Останину.

По ее словам, соответствующее решение приняли в Минобороны РФ. Эту информацию подтвердил заместитель главы военного ведомства Николай Панков. Останина отметила, что отцы детей-инвалидов будут освобождены от службы вне зависимости от количества детей в семье.

Также от частичной мобилизации освобождены отцы двоих детей, супруги которых находятся на 22-й и более неделе беременности.

Ранее Мишустин заявил, что порядка 1,5 млн звонков поступило на горячую линию в связи с мобилизацией.

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