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Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации
Сегодня, 12:51
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Отцов детей-инвалидов освободили от частичной мобилизации

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Соответствующее решение приняли в Минобороны РФ.

Отцов детей-инвалидов освободили от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на главу Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нину Останину.

По ее словам, соответствующее решение приняли в Минобороны РФ. Эту информацию подтвердил заместитель главы военного ведомства Николай Панков. Останина отметила, что отцы детей-инвалидов будут освобождены от службы вне зависимости от количества детей в семье.

Также от частичной мобилизации освобождены отцы двоих детей, супруги которых находятся на 22-й и более неделе беременности.

Ранее Мишустин заявил, что порядка 1,5 млн звонков поступило на горячую линию в связи с мобилизацией.

Фото: pexels.com

Теги: дети-инвалиды, минобороны россии, отцы, частичная мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости России,

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