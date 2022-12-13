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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовыми задержаниями мигрантов в Петербурге
Сегодня, 20:35
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Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовыми задержаниями мигрантов в Петербурге

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Проверкой займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева.

Председатель  Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после массового задержания мигрантов. Напомним, стражи порядка доставили в участок 2 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

Правоохранители  выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. Им грозят штрафы, а некоторым и вовсе придется вернуться на родину. Проверкой займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева.

Также полицейские не позволили некоторым хулиганам запустить пиротехнику в местах скопления людей. Также на Дворцовой площади подрались аниматоры, их тоже успокоили оперативники.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету.

Фото: Piter.tv

 

Теги: александр бастрыкин, дворцовая площадь, мвд, следком рф
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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