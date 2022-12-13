Глава Следкома РФ Александр Бастрыкин заинтересовался ситуацией с массовыми задержаниями мигрантов в Петербурге

Проверкой займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева.

Председатель Следкома РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку после массового задержания мигрантов. Напомним, стражи порядка доставили в участок 2 тыс. мигрантов в новогоднюю ночь. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выявили многочисленные нарушения миграционного законодательства. Им грозят штрафы, а некоторым и вовсе придется вернуться на родину. Проверкой займется и. о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Марина Парастаева.

Также полицейские не позволили некоторым хулиганам запустить пиротехнику в местах скопления людей. Также на Дворцовой площади подрались аниматоры, их тоже успокоили оперативники.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету.

Фото: Piter.tv