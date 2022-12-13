На Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету

Сегодня, 3 января, на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать чужую лошадь, запряженную в карету. Животное от страха сбросило наездника и бросилось в толпу. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".
В результате случившегося пострадали три человека. Добавим, что двое из них – дети.
На место ЧП прибыли медики и полицейские. Обстоятельства случившегося уточняются.
Действиям виновных будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.
Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга в Новый год задержали почти 2 тыс. мигрантов.
Фото: Pxhere
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Лошадь отделалась лёгким испугом. Хотя, не смешно. Дурака посадить надо, чтоб было время подумать, как дальше себя вести