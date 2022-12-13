На Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету

На место ЧП прибыли медики и полицейские.

Сегодня, 3 января, на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать чужую лошадь, запряженную в карету. Животное от страха сбросило наездника и бросилось в толпу. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

В результате случившегося пострадали три человека. Добавим, что двое из них – дети.

На место ЧП прибыли медики и полицейские. Обстоятельства случившегося уточняются.

Действиям виновных будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга в Новый год задержали почти 2 тыс. мигрантов.

Фото: Pxhere