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На Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету
Сегодня, 19:30
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На Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету

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На место ЧП прибыли медики и полицейские.

Сегодня, 3 января, на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать чужую лошадь, запряженную в карету. Животное от страха сбросило наездника и бросилось в толпу. Об этом сообщили в tg-канале "Центр. Новости".

В результате случившегося пострадали три человека. Добавим, что двое из них – дети.

На место ЧП прибыли медики и полицейские. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Действиям виновных будет дана надлежащая правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Ранее на Piter.tv: в центре Петербурга в Новый год задержали почти 2 тыс. мигрантов.

Фото: Pxhere

Теги: дворцовая плоащадь, карета, лошадь
Категории: Лента новостей, Происшествия, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Луцык Елена
Сегодня 22:07

Лошадь отделалась лёгким испугом. Хотя, не смешно. Дурака посадить надо, чтоб было время подумать, как дальше себя вести

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