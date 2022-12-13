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В центре Петербурга в Новый год задержали почти 2 тыс. мигрантов
Сегодня, 14:31
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В центре Петербурга в Новый год задержали почти 2 тыс. мигрантов

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Стражи порядка дежурили на Дворцовой площади.

Около 2 тыс. мигрантов задержали в центре Петербурга в Новый год. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

В ходе обеспечения правопорядка в профилактических целях в полицию было доставлено около 2 тыс. граждан стран ближнего зарубежья. В результате проверки были выявлены многочисленные нарушения миграционного законодательства, по которым приняты меры административного характера.

Пресс-служба ГУ МВД по региону

Стражи порядка дежурили на Дворцовой площади. Перед ними стояла задача – предупредить возможную давку. Вход на главную площадь города был ограничен. 

Также правоохранители не позволили нескольким лицам запускать пиротехнику в местах большого скопления людей. 

Ранее на Piter.tv: в Петроградском районе мальчик отравился алкоголем в Новый год.

Фото: Pxhere

Теги: задержали мигрантов, миграционное право, новый год, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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