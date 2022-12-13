  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Дворцовой площади подрались аниматоры
Сегодня, 19:47
287
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Дворцовой площади подрались аниматоры

0 0

Остановили конфликт сами же горожане.

В Новый год на Дворцовой площади подрались аниматоры. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "True Питер". 

В драке участвовали Дед Мороз и звери. Кроме того, к ним присоединились и зеваки. Остановили конфликт сами же горожане. Петербуржцы позвали на помощь полицейских, которые дежурили на главной площади в праздничную ночь.

В Сети пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Они предположили, что аниматоры не поделили гонорар.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету.

Фото: Телеграм / True Питер

Теги: дворцовая площадь, драка с дедом морозом, подрались аниматоры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии