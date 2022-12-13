Остановили конфликт сами же горожане.

В Новый год на Дворцовой площади подрались аниматоры. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале "True Питер".

В драке участвовали Дед Мороз и звери. Кроме того, к ним присоединились и зеваки. Остановили конфликт сами же горожане. Петербуржцы позвали на помощь полицейских, которые дежурили на главной площади в праздничную ночь.

В Сети пользователи с юмором отнеслись к ситуации. Они предположили, что аниматоры не поделили гонорар.

Ранее на Piter.tv: на Дворцовой площади хулиган попытался оседлать лошадь, запряженную в карету.

Фото: Телеграм / True Питер