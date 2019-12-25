В Петербурге отчим проведет 4 года в колонии за истязания несовершеннолетнего пасынка

Также подсудимый ограничивал несовершеннолетнего в приемах пищи, заставлял спать на полу, запирал на балконе.

В Красногвардейском районе Петербурга суд признал 40-летнего уроженца Ленинграда виновным в истязании несовершеннолетнего пасынка. Об этом сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Суд установил, что с мая по июнь 2021 года отчим систематически избивал ребёнка, причиняя мальчику телесные повреждения, физические и психические страдания. Также подсудимый ограничивал несовершеннолетнего в приемах пищи, заставлял спать на полу, выполнять физические упражнения, несоразмерные возрасту ребенка, а также запирал его ночью на балконе.

Мужчина проведет 4 года в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Еще один петербуржец на протяжении 10 лет избивал своих детей скакалкой, метал в них дротики и угрожал оружием.

Фото: Piter.tv