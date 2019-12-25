Петербуржец на протяжении 10 лет избивал своих детей скакалкой, метал в них дротики и угрожал оружием

Причиной такого поведения, было, например, то, что сын купил в магазине дорогой майонез или поменял в детском саду свой конструктор "Лего" на другую игрушку.

Колпинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в избиении собственных детей. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Обвинение полагает, что мужчина, являясь отцом несовершеннолетних дочери и сына, в период с 2012 по 2022 год неоднократно применял в отношении них физическую силу. Отец бил детей и оскорбительно высказывался в их адрес, причиняя физические и психические страдания.

Обвиняемый наносил детям побои кулаками по голове и лицу, однажды обхватил шею дочери руками, сдавливал и поднимал ее вверх, направлял в сторону детей пневматические пистолет и ружье, угрожал их применением, однажды нанес каждому ребенку не менее 280 ударов скакалкой по спине, животу, рукам и ногам, метал в детей дротики.

Причиной такого поведения, было, например, то, что сын купил в магазине дорогой майонез или поменял в детском саду свой конструктор "Лего" на другую игрушку.

По делу назначено судебное заседание.

В июле представители ППС спасли женщину от мужа-тирана.

Фото: pxhere.com