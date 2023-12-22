В Петербурге отбывающего условное наказание мужчину вновь уличили в незаконном обороте наркотиков

Подозреваемого задержали.

В Петербурге в обороте наркотиков уличили 32-летнего жителя Красносельского района, который отбывает условное наказание за это же преступление. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Причастность мужчины к незаконному обороту запрещенных веществ установили сотрудники УНК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемого задержали. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него 30 граммов метадона, что подтвердила проведенная экспертиза. Кроме того, в квартире петербуржца нашли электронные весы, упаковочный материал и еще более 720 граммов "синтетики", из которых 271 грамм – амфетамин. Исследование остального вещества продолжается.

По версии полицейских, подозреваемый работал наркозакладчиком интернет-магазина и планировал сбыть обнаруженные у него вещества. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что на Новочеркасском проспекте у наркосбытчика изъяли гашиш, кокаин и марихуану.

Фото: Piter.TV