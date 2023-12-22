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В Петербурге отбывающего условное наказание мужчину вновь уличили в незаконном обороте наркотиков
Сегодня, 19:33
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В Петербурге отбывающего условное наказание мужчину вновь уличили в незаконном обороте наркотиков

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Подозреваемого задержали.

В Петербурге в обороте наркотиков уличили 32-летнего жителя Красносельского района, который отбывает условное наказание за это же преступление. Об этом 22 марта сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

Причастность мужчины к незаконному обороту запрещенных веществ установили сотрудники УНК ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Подозреваемого задержали. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него 30 граммов метадона, что подтвердила проведенная экспертиза. Кроме того, в квартире петербуржца нашли электронные весы, упаковочный материал и еще более 720 граммов "синтетики", из которых 271 грамм – амфетамин. Исследование остального вещества продолжается.

По версии полицейских, подозреваемый работал наркозакладчиком интернет-магазина и планировал сбыть обнаруженные у него вещества. В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Новочеркасском проспекте у наркосбытчика изъяли гашиш, кокаин и марихуану. 

Фото: Piter.TV

Теги: запрещенные вещества, сбыт наркотиков
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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