В Петербурге от коронавируса умерли еще 76 человек

Северная столица по-прежнему остается на первом месте по числу смертей от КОВИД среди городов РФ.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 76 новых смертей от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу летальных исходов от КОВИД Северная столица по-прежнему продолжает занимать первое место среди городов РФ. На втором расположилась Москва, где скончались еще 74 человека. На третьем Ростовская область – 26 новых умерших.

В целом по России за прошедшие 24 часа зарегистрировали 563 летальных исходов. С начала пандемии жертвами коронавируса стали 53 659 россиян, из больниц по выздоровлению выписали – 2 398 254.

Ранее мы писали, что на больничном находятся более 300 тысяч петербуржцев.

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