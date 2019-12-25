Петербург по-прежнему в топе-3 городов России по числу смертей от коронавируса за сутки

В Северной столице подтвердили 75 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в Петербурге выявили 75 новых летальных случаев от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от коронавируса за сутки Северная столица занимает второе место среди городов России. На первом Москва, где погибли еще 76 КОВИД-пациентов. В топ-3 также попала Воронежская область с 22 новыми умершими.

В целом по России подтверждено 487 новых летальных случаев. С начала пандемии жертвами КОВИД стали 55 265 россиян, выздоровели – 2 471 309.

Ранее Беглов заявил, что ситуация с распространением COVID-19 в Петербурге находится под контролем.

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