В Петербурге от коронавируса умерли еще 35 человек

За минувшие 24 часа в городе подтвердили 220 новых случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в России выявили 7 425 новых случаев заболевания коронавирусом в 84 регионах. Из них 32,7% не имели клинических проявлений болезни. Об этом сообщает оперативный штаб.

В Петербурге за указанный период времени COVID-19 обнаружили еще у 220 людей, в Ленобласти – у 51.

За минувшие 24 часа в России от инфекции умерли 153 человека. Больше всех людей скончалось в Петербурге (35). Далее следует Москва (26) и Московская область (15). В Ленобласти новых жертв коронавируса нет.

При этом в стране продолжает расти число выздоровевших пациентов. Только за прошедшие сутки из больниц выписали 12 013 человек.

Ранее мы писали, что России спрогнозировали снижение смертности от COVID-19.

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