России спрогнозировали снижение смертности от COVID-19

Летальные исходы начнут сокращаться к концу июля.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян спрогнозировал снижение смертности от коронавируса в России. Самое сильное сокращение ежедневных летальных исходов будет наблюдаться в столичном регионе. Об этом пишут РИА Новости.

К концу июля показатель ежедневной смертности в Москве и Московской области снизится в 2-3 раза. В остальных регионах он уменьшится в 1,5-2 раза.

По словам Тавадяна, в Москве и области пик пандемии пройден, большинство регионов России вышли на плато. В стране наблюдается снижение числа заболевших и умерших от COVID-19.

Эксперт уточнил, что значительное снижение летальных исходов ждет Москву, Санкт-Петербург, Ленобласть, Калмыкию, Биробиджан, Осетию, Ненецкий АО, Ярославль, Казань, Ростов-на-Дону, Астрахань, Екатеринбург, Орел, Волгоград и другие города. При этом Челябинск, Чита, Иркутск, Карелия, Владивосток, Томск, Ямало-Ненецкий АО, республика Алтай, Хабаровск, Ханты-Мансийск, Омск, Курган, Ставраполь и Карачаево-Черкессия преодолеют пик смертности последними.

Согласно официальной статистике, в России показатель смертности пока не сильно отличается от среднего показателя предыдущих годов. Это объясняется тем, что средний возраст людей, которые умирают от коронавируса, начинается с 68 лет.

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