В Петербурге от коронавируса скончались шесть женщин и трое мужчин

Среди них - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса скончались ещё девять человек. Об этом сообщает комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм.

Среди них - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет. Отмечается, что основным заболеванием у всех погибших признана двусторонняя пневмония. Заболевание обусловлено коронавирусной инфекцией СOVID-19.

При этом петербуржцы имели также ряд хронических заболеваний, которые получили осложнение из-за COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 364 новых случая коронавируса.

Фото:Piter.TV