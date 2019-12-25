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В Петербурге от коронавируса скончались шесть женщин и трое мужчин
Сегодня, 17:46
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В Петербурге от коронавируса скончались шесть женщин и трое мужчин

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Среди них - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет.

В понедельник, 1 июня, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса скончались ещё девять человек. Об этом сообщает комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм.

Среди них - шесть женщин от 48 до 83 лет и трое мужчин 56 и 78 лет. Отмечается, что основным заболеванием у всех погибших признана двусторонняя пневмония. Заболевание обусловлено коронавирусной инфекцией СOVID-19.

При этом петербуржцы имели также ряд хронических заболеваний, которые получили осложнение из-за COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выявили 364 новых случая коронавируса.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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