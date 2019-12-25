Из больниц выписали 68 человек.

За последние сутки в России подтвердили 9 035 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 3 622 случая (40,1%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 364 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 53. За последние сутки умерли 162 человек, в том числе 9 человек в Петербурге.

За последние сутки выписано 3 994 человек, в том числе 68 человек в Петербурге и 29 человек в Ленобласти.

Фото: Piter.TV