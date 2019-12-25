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В Петербурге от коронавируса скончались еще 9 человек
Сегодня, 10:26
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Alena_Zinovieva

В Петербурге от коронавируса скончались еще 9 человек

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В целом в России зафиксировано 110 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 110 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировано в Москве (10), Петербурге (9), Красноярском крае (8), Ростовской, Свердловской и Кемеровской областях (по 6).

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 16 914 россиян. Вылечиться смогли  798 466 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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