В Петербурге от коронавируса скончались еще 9 человек

В целом в России зафиксировано 110 новых летальных случаев.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции скончались еще 110 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших за указанный период зафиксировано в Москве (10), Петербурге (9), Красноярском крае (8), Ростовской, Свердловской и Кемеровской областях (по 6).

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 16 914 россиян. Вылечиться смогли 798 466 человек.

Ранее мы писали, что в Петербурге выявили 187 новых случаев заболевания коронавирусом.

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