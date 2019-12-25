В Петербурге от коронавируса скончались еще 64 человека

Северная столица занимает второе место среди городов России по числу летальных исходов от КОВИД за сутки.

За минувшие сутки в Петербурге выявили еще 64 смертельных исходов от коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

По числу смертей от КОВИД Северная столица занимает второе место. Первое у Москвы, где за прошедшие 24 часа зарегистрировали еще 75 жертв КОВИД. В топ-3 также попала Московская область с 32-мя новыми умершими.

В целом по России выявили еще 450 летальных случаев. С начала пандемии от коронавируса умерли 47 391 россиян, выздоровели – 2 124 797.

Ранее ученый заявил, что Петербург вышел на плато по коронавирусу.

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