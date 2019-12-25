Учёный заявил, что Петербург вышел на плато по коронавирусу

Петербург вышел на плато по распространению коронавируса. Об этом РИА Новости заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.
Эксперт заявил, что к Новому году ситуация улучшится и так будет до марта следующего года. Специалист считает, что в России нет регионов, которые были бы в тяжелой ситуации из-за COVID-19. Ситуацию в Северной столице Тавадян назвал удовлетворительной.
С конца ноября в Санкт-Петербурге ежедневно заболевают коронавирусом около 3,7 тысячи человек.
За сутки в Петербурге коронавирусом заболел 3771 человек.
Фото: Pirer.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все