За сутки в Петербурге коронавирусом заболел 3771 человек

Из больниц выписали 1903 человека.

За последние сутки в России подтвердили 27 328 случаев коронавируса в 84 субъектах, в том числе 5163 (18,9%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3771 новый случай коронавируса, в Ленинградской области – 221. За последние сутки подтверждена смерть 450 пациентов. В Петербурге подтвердили 64 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 18 562 человека, в том числе 1903 человека в Петербурге и 107 – в Ленинградской области.

За последние сутки на коронавирус в Петербурге обследовали около 30 тысяч человек.

Фото: Pirer.TV