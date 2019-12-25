За последние сутки на коронавирус в Петербурге обследовали около 30 тысяч человек

Петербуржцам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

За последние сутки в Петербурге обследовали на COVID-19 26 950 человек. Об этом сообщила пресс-служба губернатора города.

Под наблюдением медиков находится 2102 человека. Из них 51 человек — в обсерваторе, 1419 — контактные, 632 — на самоизоляции.

Операторы обработали 1086 вызовов, которые поступили по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге разработали дорожную карту организации новых пунктов вакцинации от CОVID-19.

Фото: Piter.TV