В документе отмечены важные этапы организации вакцинации.

В Петербурге разработали дорожную карту организации новых пунктов вакцинации от CОVID-19. О новом документе от комитета по здравоохранению Северной столицы рассказал 13 декабря глава ведомства Дмитрий Лисовец. Он рассказал, что помимо двух работающих пунктов в городе будут открыты еще 12 новых пунктов вакцинации – для их работы в городе будут использованы имеющиеся в городе морозильные камеры и закуплены новые для открытия еще 56 пунктов вакцинации на базе районных поликлиник.

В Дорожной карте прописаны самые важные этапы организации вакцинации: сбор списков желающих пройти вакцинацию, внедрение программ учета вакцинированных, обучение сотрудников медорганизаций и другие мероприятия – написал Лисовец.

Ранее в своем обращении Дмитрий Лисовец рассказал, что новый корпус роддома №9 в Петербурге начнет принимать пациенток с 14 декабря. Кроме того, он напомнил, что установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары.

Массовая вакцинация в Петербурге начнется тогда, когда в город поступит большая партия вакцины.

На данный момент в Северную столицу поступило более 2 тыс. доз вакцины "Спутник V", которая была разработана НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. К 25 декабря ожидается поступление новой партии вакцины. И только когда можно будет говорить о массовой вакцинации, ранее говорил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. К январю, по словам губернатора Александра Беглова, в город должно поступить до полумиллиона вакцин.

Фото: Piter.tv