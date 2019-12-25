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Власти Петербурга сообщили о предельной нагрузке на ковид-стационары
Сегодня, 17:33
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Власти Петербурга сообщили о предельной нагрузке на ковид-стационары

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Глава Комздрава Северной столицы напомнил, что установлен исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с инфекционными больными стационары.

Власти Петербурга сообщили о предельной нагрузке на ковид-стационары. Об этом 13 декабря рассказал глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец. Он отметил, что на текущей неделе зафиксирован исторический максимум недельной госпитализации в перепрофилированные под работу с больными ковид-стационары. 

Нагрузка на стационарную службу беспрецедентна.

– добавил Лисовец.

Новый корпус роддома №9 в Петербурге начнет принимать пациенток с 14 декабря. Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец напомнил, что строительство нового корпуса учреждения стартовало в 2013-м году, а новый и уже существующий корпусы роддома будут работать как единый комплекс, который обеспечит непрерывное оказание медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии.

В своем обращении Лисовец добавил, что минувшая неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Перепрофилированные под работу с инфекционными больными "ковидные" стационары приняли 5785 человек. Рост числа пациентов в сравнении с предыдущей неделей составил 6,1%.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид-стационары, коронавирус, лисовец, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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