В Петербурге от коронавируса скончались еще 55 пациентов

За все время пандемии в Петербурге скончались от новой коронавирусной инфекции более 8 тысяч человек.

В пятницу, 8 января, сотрудники оперативного штаба опубликовали статистику смертности за прошедшие сутки: от коронавируса в Петербурге скончались 55 человек.

Однако за прошедшие сутки выздоровело 1 756 пациентов. За весь период пандемии от новой коронавирусной инфекции умерли 8 259 человек, выздороветь смогли 162 091 горожан.

Отмечается, что за минувший день в Петербурге зафиксировали 3 017 новых случаев инфицирования . Общее число зараженных теперь составляет 270 019 человек.

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Фото: Piter.TV