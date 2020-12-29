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В Петербурге от коронавируса скончались еще 55 пациентов
Сегодня, 21:40
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smirenny

В Петербурге от коронавируса скончались еще 55 пациентов

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За все время пандемии в Петербурге скончались от новой коронавирусной инфекции более 8 тысяч человек.

В пятницу, 8 января, сотрудники оперативного штаба опубликовали статистику смертности за прошедшие сутки: от коронавируса в Петербурге скончались 55 человек. 

Однако за прошедшие сутки выздоровело 1 756 пациентов. За весь период пандемии от новой коронавирусной инфекции умерли 8 259 человек, выздороветь смогли 162 091 горожан. 

Отмечается, что за минувший день в Петербурге зафиксировали 3 017 новых случаев инфицирования . Общее число зараженных теперь составляет 270 019 человек. 

Ранее мы писали, что в БДТ рассказали о состоянии Басилашвили.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, статистика коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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