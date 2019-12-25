Петербург девятый день подряд лидирует по числу жертв коронавируса в России

За последние сутки в городе на Неве скончались 36 человек.

За минувшие сутки в России зафиксировали 176 летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего людей за указанный период умерло в Петербурге – 36 человек. Стоит отметить, что Северная столица девятый день подряд возглавляет рейтинг по смертности от коронавируса в России.

Следом за Петербургом следует Москва, где за последние 24 часа скончались 32 пациента с COVID-19. В топ-6 списка также попала Московская область (9), Тульская, Новгородская области и Республика Дагестан (по 4 умерших). В Ленобласти болезнь унесла жизнь еще одного человека.

За последние сутки в России выявили 6,5 тысяч новых случаев коронавируса, из которых четверть не имела клинических проявлений болезни. В Петербурге с начала пандемии число больных выросло до 26 681, выздоровели 20 734, умерли 1 520. В Ленобласти зарегистрировали 4 892 заболевших, 4 226 выздоровевших и 36 умерших.

Ранее мы писали, что из-за пандемии количество разводов в Петербурге сократилось.

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