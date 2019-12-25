Из-за пандемии количество разводов в Петербурге сократилось

Сократилось и количество браков.

Из-за пандемии коронавируса в первом полугодии текущего года в два раза уменьшилось количество бракоразводных процессов. Однако и количество браков уменьшилось на 6 тысяч.

За первые полгода 2019 года петербуржцы заключили 20 тысяч браков, а за 2020 – 14 тысяч; 2 тысячи перенесли дату свадьбы из-за пандемии, а еще 1,7 тысячи решили просто не приходить. За полгода 2019 года разводов также было 20 тысяч, а вот в 2020 – 8,5 тысяч.

Ранее мы писали, что почти две тысячи петербуржцев отменили свадьбы из-за коронавируса.

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