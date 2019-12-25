Почти две тысячи петербуржцев отменили свадьбы из-за коронавируса

ЗАГСы города не работали 3 месяца.

Из-за коронавируса ЗАГСы Петербурга не работали долгие месяцы: с 28 марта по 28 июня. За это время узаконить отношения должны были 9891 пар. Так, 6140 молодожёнов обошлись без пышной церемонии. Еще 2016 влюбленных перенесли дату бракосочетания, и лишь 1735 пар решили отменить свадьбу.

Районные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания возобновили торжественные регистрации только с 29 июня. Но работа разрешена при соблюдении строгих мер безопасности. Так, принять участие в церемонии могут не более 10 человек (в это число входит и фотограф с оператором). Кроме того, все гости и молодожёны обязаны носить маску и перчатки во всех помещениях, кроме залов, где проходит церемония.

Ранее мы сообщили, что каждый день в Петербурге регистрируют более 200 браков.

Фото: Pixabay