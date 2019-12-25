Каждый день в Петербурге регистрируют более 200 браков

Районные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания начали работу 29 июня.

В Петербурге стали активно регистрировать бракосочетания: более 200 семейных пар образуется ежедневно. Районные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания с 29 июня возобновили торжественные регистрации.

Но работа разрешена при соблюдении строгих мер безопасности. Так, принять участие в церемонии могут не более 10 человек (в это число входит и фотограф с оператором). Кроме того, все гости и молодожёны обязаны носить маску и перчатки во всех помещениях, кроме залов, где проходит церемония.

Напомним, что торжественная регистрация браков из-за коронавируса не проводилась целых три месяца: с 28 марта по 28 июня. В этот период возлюбленные имели возможность перенести дату заключения брака или отменить её.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге из-за коронавируса перенесли почти полторы тысячи свадеб.

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