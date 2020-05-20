В Петербурге из-за коронавируса перенесли почти полторы тысячи свадеб

С 1 апреля по 12 мая в районные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания было подано 4 187 заявлений.

Стало известно, сколько свадеб в Петербурге перенесли из-за пандемии коронавируса. Об этом 78.ru сообщили в городском комитете по делам записи актов гражданского состояния.

С 1 апреля по 12 мая в районные отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания было подано 4 187 заявлений на регистрацию брака. Позже 1411 регистрацию перенесли на более поздний срок.

При невозможности переноса даты регистрации заключения брака — она проводится в неторжественной обстановке исключительно в присутствии заключающий брак. Никаких гостей, фотографов, видеографов в ЗАГС не пускают.

За указанный период в Петербурге зарегистрировали 1 994 брака.

Коронавирус лишит Петербург звания свадебной столицы России.

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