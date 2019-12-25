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В Петербурге от коронавируса скончались еще 28 человек
Сегодня, 11:04
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Alena_Zinovieva

В Петербурге от коронавируса скончались еще 28 человек

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В Ленобласти за сутки болезнь унесла жизнь одного человека.

За минувшие сутки в России подтвердили еще 165 летальных случаев от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего умерших от COVID-19 за указанный период было зарегистрировано в Петербурге – 28. Далее следует Москва (19), а также Ростовская, Тульская и Нижегородская области (по 5). В Ленобласти за сутки болезнь унесла жизнь одного человека.

Всего с начала пандемии в России коронавирусом заболели 789 190 людей, число выписанных пациентов выросло до 572 053, умерли 12 745 человек.

Ранее ученые оценили летальность коронавируса.

Фото: pixabay.com

Теги: коронавирус, оперативный штаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Коронавирус в Петербурге,

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