В Петербурге от коронавируса скончались еще 26 человек

В целом по России подтверждено 292 новых летальных случаев.

За минувшие 24 часа в Петербурге зарегистрировали 26 новых смертей от коронавирусной инфекции. По этому показателю город на Неве занимает второе место среди городов России. Самая высокая смертность от КОВИД за сутки в Москве, где скончались 67 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В целом по России подтверждено 292 новых летальных случаев. После двух столиц по числу коронавирусных смертей следуют Нижегородская область (11), Московская и Ростовская области, Бурятия (по 10) и другие регионы РФ.

С начала пандемии инфекция унесла жизни 29 509 россиян. Из больниц по выздоровлению выписали 1 279 169 человек.

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