Piter.TV присоединился к акции "Выбор за тобой" #СТОПКОРОНАВИРУС

Мы напоминаем своим читателям о необходимости носить средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.

В четверг, 5 ноября, в Петербурге стартовала акция "Выбор за тобой" #СТОПКОРОНАВИРУС. Ее инициатором выступил Комитет по печати и взаимодействию со СМИ совместно с "Петербургским дневником". Проект поддержали многие городские издания, в том числе, Piter.TV.

Во время второй волны коронавируса хотелось бы напомнить горожанам о необходимости пользоваться средствами индивидуальной защиты. Органы дыхания нужно защищать в общественном транспорте, в магазинах, в лифтах, парковках, кинотеатрах, общепите и др. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что защита будет надежнее, если вместе с медицинскими масками использовать санитайзеры и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Ранее мы писали, что в Петербурге за сутки коронавирусом заболели 1093 человека.

Фото: пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со СМИ