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В Петербурге от коронавируса скончались 18 мужчин и 23 женщины
Сегодня, 16:01
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В Петербурге от коронавируса скончались 18 мужчин и 23 женщины

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Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 18 мужчин и 23 женщины. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Северной столицы.

Пациентам мужчинам было от 36 до 93 лет, а женщинам от 38 до 93 лет. 

Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года

пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

В Комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что у всех умерших были различные хронические болезни. Пациенты страдали от атеросклероза, кардиосклероза, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пик смертности из-за коронавируса ожидается в конце июня.

Фото:Piter.TV

Теги: коронавирус спб, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Общество, Здоровье, Картина дня,

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