Скончавшиеся страдали различными хроническими болезнями.

Во вторник, 9 июня, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 18 мужчин и 23 женщины. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Северной столицы.

Пациентам мужчинам было от 36 до 93 лет, а женщинам от 38 до 93 лет.

Больные скончались в конце мая - начале июня 2020 года пресс-служба Комитета по здравоохранению Петербурга.

В Комитете по здравоохранению Петербурга отметили, что у всех умерших были различные хронические болезни. Пациенты страдали от атеросклероза, кардиосклероза, сахарного диабета и онкологических заболеваний.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пик смертности из-за коронавируса ожидается в конце июня.

Фото:Piter.TV