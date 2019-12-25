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В Петербурге пик смертности из-за коронавируса ожидается в конце июня
Сегодня, 16:03
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nastya960

В Петербурге пик смертности из-за коронавируса ожидается в конце июня

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К 22-24 июня ожидается не больше 5-7 смертей в сутки.

Уже в конце этого месяца, после 24-го числа, в Петербурге может наступить пик смертности от коронавируса. Такой прогноз был представлен в отчете городской Межведомственной рабочей группы по противодействию распространения коронавируса.

К 22-24 июня ожидается не больше 5-7 смертей в сутки, а 26 июня, как предполагается, погибнут сразу 16 человек. Вместе с тем ожидается и уверенный рост количества выздоровевших. К 15 июня планируют выписывать по 325 человек в день, после 20-го числа – по 400 пациентов, 22-23 июня – по 475 человек ежедневно.

Число выявленных заражений к 28 июня снизится до 200 в день.

Фото: almazovcentre.ru; Piter.TV

 

Теги: коронавирус, смертность
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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