В Петербурге от коронавируса скончались 13 человек

Среди умерших пять женщин и восемь мужчин.

Комиссия по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм других ОРВИ, в том числе COVID-19, подтвердила еще 13 летальных исходов от коронавируса в Санкт-Петербурге.

Среди умерших пять женщин от 55 лет до 91 года и восемь мужчин от 56 до 92 лет. К смерти привела двусторонняя пневмония, обусловленная СOVID-19.

Известно, что все пациенты имели хронические заболевания, которые осложнили течение коронавируса.

Всего комиссия рассмотрела 16 смертельных случаев в городе.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге выздоровели более трети больных COVID-19.

Фото: Piter.tv