Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса скончалась 71-летняя фельдшер скорой помощи Нелли Селиванова. Об этом сообщает "Фонтанка".
Нелли Селиванова работала в 105-й поликлинике на 2-й Комсомольской. У женщины подтвердили коронавирус 29 апреля и увезли в больницу им. Боткина.
Известно, что Нелли Селиванова 40 дней провела на аппарате ИВЛ. Во время лечения у петербурженки начали отказывать почки.
В настоящее время, родственники медика договариваются о том, чтобы похоронить её в цинковом гробу по всем правилам.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 17 женщин и 21 мужчина.
Фото:Piter.TV
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