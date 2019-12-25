Она 40 дней провела на аппарате ИВЛ.

Во вторник, 16 июня, стало известно о том, что в Петербурге от коронавируса скончалась 71-летняя фельдшер скорой помощи Нелли Селиванова. Об этом сообщает "Фонтанка".

Нелли Селиванова работала в 105-й поликлинике на 2-й Комсомольской. У женщины подтвердили коронавирус 29 апреля и увезли в больницу им. Боткина.

Известно, что Нелли Селиванова 40 дней провела на аппарате ИВЛ. Во время лечения у петербурженки начали отказывать почки.

В настоящее время, родственники медика договариваются о том, чтобы похоронить её в цинковом гробу по всем правилам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались 17 женщин и 21 мужчина.

Фото:Piter.TV