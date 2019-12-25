В Петербурге от коронавируса скончались 17 женщин и 21 мужчина

Умершим было от 34 до 91 года.

В Петербурге 15 июня зарегистрировано 38 смертей от новой коронавирусной инфекции: 29 на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 9 на основе медицинских свидетельств о смерти.Об этом сообщил Комздрав Петербурга.

Среди умерших – 21 мужчина в возрасте от 34 до 89 лет и 17 женщин от 54 лет до 91 года. Основным заболеванием, которое привело к смерти, признана двусторонняя пневмония, обусловленная коронавирусной инфекцией СOVID-19. Также пациенты имели следующие хронические заболевания: атеросклероз, сахарный диабет, ожирение, онкологические заболевания, гипертония, кардиосклероз.

Днем ранее, 14 июня, было зарегистрировано 28 новых смертельных случаев: 13 на основе заключений Комиссии по анализу летальных исходов и еще 15 на основе медицинских свидетельств о смерти.

В Петербурге 15 июня зафиксировали 252 новых случая коронавируса.

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