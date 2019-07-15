За неделю на укусы клещей пожаловались более 750 петербуржцев

От клещей пострадал 101 человек.

С 27 июля по 2 августа в Петербурге по поводу присысывания клещей сообщили 760 человек, среди них 128 несовершеннолетних. Об этом сообщила пресс-служба территориального Роспотребнадзора 6-го августа.

На территории Петербурга зарегистрировали 101 пострадавшего от клещей. Больше всего из них — 24 человека — традиционно на территории Курортного района.

За неделю зарегистрировали 2 случая заболевания клещевым энцефалитом, один из случаев заражения произошел на территории Республики Карелия. Кроме того, выявлено 8 случаев клещевого иксодового боррелиоза у взрослых, все заразились за пределами города.

В поликлиниках города продолжается плановая вакцинация против клещевого энцефалита.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербуржцы пытаются бороться с борщевиком.

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