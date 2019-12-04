Петербуржцы пытаются бороться с борщевиком

Теперь горожане будут использовать ручной труд вместо химикатов.

Ученые предложили петербуржцам сменить способ борьбы с борщевиком и перейти с химикатов, которые уничтожают все живое, на ручной труд. Местом, где испробуют метод, стал Кургальский заказник. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Напомним, что сорняк стал привычным зрелищем, быстро захватывает территории от Кавказа до Республики Коми, однако является токсичным и вытесняет традиционные виды растений.

Сейчас ученые против обработки химикатами, потому как из-за этого гибнут насекомые-опылители и страдют сельхозугодья. Предлагаются различные альтернативные методы, как, например, переработка зеленой массы борщевика на топливные брикеты или на сахар до прямого искоренения.

Специалисты предложили бороться с борщевиком вручную, применяя ручные инструменты и обычную сельхозтехнику. Участники эксперимента будут копать на глубину 15-20 сантиметров. Важно удалить конкретную часть, которая называется стеблекорень. В нем находятся спящие почки, которые возобновляют рост, если их не удалить. То есть все корни выкапывать не требуется.



Отмечается, что данный метод будет эффективным, если одну и ту же территорию будут обрабатывать несколько лет. Так, мероприятия начались в 2019 году, в 2020 году территорию обработали повторно. Специалисты продолжат мониторить территории и, в случае необходимости, проведут обработку в следующем году.

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Фото: "Петербургский дневник"