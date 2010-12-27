В настоящий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне.

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что в Петербурге от гриппа привились почти 1,5 млн горожан. Об этом сообщает в Управлении Роспотребнадзора Северной столицы.

В ведомстве сообщили, что в рамках национального календаря профилактических прививок удалось привить 1 143 022 петербуржца. Кроме того, за счет дополнительного финансирования бесплатные прививки получили 220 тысяч человек.

В настоящий момент заболеваемость гриппом и ОРВИ находится на неэпидемическом уровне. Однако, в городские больницы уже поступают заболевшие.

Ранее мы сообщали о том, что хирурги Елизаветинской больницы удалили пациентке гигантскую грыжу.

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