В Петербурге от гриппа привились более 61% жителей

Прививку поставили 3 305 113 человек.

В Северной столице подошла к концу кампания по вакцинации населения от гриппа. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что в Петербурге привились 3 305 113 человек, что составляет 61% населения города.

Успешное выполнение планов по вакцинации от гриппа позволяет нам рассчитывать на то, что кампания по вакцинации населения от CОVID-19 пройдет так же... Дмитрий Лисовец.

Напомним, что на этой неделе также стартовала масштабная вакцинация петербуржцев двухкомпонентной вакциной "Спутник V". В Петербурге работают 11 пунктов вакцинации. Они могут принимать по 40-50 человек в день. К Новому году количество пунктов увеличится до 70.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге 120 учителей прошли вакцинацию от коронавируса.

Фото: Piter.tv