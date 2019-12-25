В Петербурге 120 учителей прошли вакцинацию от коронавируса

В городе началась вакцинация учителей.

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина сделала прививку от коронавируса. Также вакцинировали первые 120 учителей. Об этом чиновница сообщила на своей странице в "ВКонтакте".

По словам вице-губернатора, перед прививкой всех педагогов внимательно осмотрел врач. Тем, у кого обнаружили симптомы ОРВИ, придется пройти вакцинацию позже.

Доктор предупреждает: в течение нескольких дней нужно будет себя поберечь - не устраивать дома генеральную уборку, не бегать по лестницам, отменить тренировку. От любимого дачного удовольствия - бани - тоже в эти выходные придётся отказаться. И не пугаться, если день-другой почувствуется недомогание. Словом - все, как при традиционной прививке от гриппа. сообщила Потехина.

Тем, кто прививку сделал, через 21 день нужно будет прийти на второй этап и сделать еще одну инъекцию. После этого, как утверждают врачи, иммунитет будет держаться полгода-год.

На данный момент в Петербурге работают 11 пунктов вакцинации. Они могут принимать по 40-50 человек в день. К Новому году количество пунктов увеличится до 70.

Также вице-губернатор отметила, что количество заболевших детей и педагогов не снижается уже третью неделю.

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Фото: Piter.TV