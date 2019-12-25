Документы подали уже 63 организации.

В понедельник, 10 августа, стало известно о том, что в Петербурге от арендной платы освободят общественные объединения ветеранов войны и труда. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

По словам губернатора Александра Беглова, в 2020 году от арендной платы освободят за пользование объектами нежилого фонда общественных объединений ветеранов войны и труда, узников фашистских концлагерей, инвалидов и жертв политических репрессий.

Необходимо поддерживать эти движения, организации. Соответствующие законы уже приняты Александр Беглов.

Известно, что уже 63 организации подали документы на соответствующую программу.

Ранее мы сообщали о том, что на Никольском кладбище в Петербурге прошла панихида по Анатолию Собчаку.

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