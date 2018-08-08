На Никольском кладбище в Петербурге прошла панихида по Анатолию Собчаку

Александр Беглов возложил цветы к могиле бывшего мэра Петербурга Анатолия Собчака. Сегодня, 10 августа, ему бы исполнилось 83 года.
Могила Собчака находится на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. По информации "78.ru", траурная церемония началась в 12:00. Дочь мэра, Ксения Собчак, на кладбище замечена не была.
Напомним, с 1991 по 1996 год Анатолия Собчак был первым и единственным мэром Петербурга. Благодаря ему было возвращено историческое название города. Также принимал активное участие в создании российской Конституции.
Фото:gov.spb.ru
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