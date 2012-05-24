В Петербурге от COVID-19 вакцинировались почти 1,5 млн человек

Смольный предоставил перечень показателей эпидемиологической ситуации в Петербурге на 6 сентября. Согласно документу, с начала массовой вакцинации в Петербурге привито 1 499 906 человек, из них 1 493 667 человек полностью завершили цикл вакцинации.
Только за сутки первично привились от коронавируса 1 670 человек, а вторично вакцинировались 5 133 петербуржца.
Однако до коллективного иммунитета Петербургу еще далеко. К 1 сентября Смольный планировал привить 60% (2,6 млн человек) населения города. До коллективного иммунитета необходимо привить еще 1,1 млн петербуржцев.
Фото: pexels.com
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