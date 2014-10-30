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В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 700 тыс. граждан
Сегодня, 21:37
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В Петербурге от COVID-19 вакцинировались более 700 тыс. граждан

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За прошедшие сутки первично привито 6 447 человек, а вторично вакцинировались 3 842 человека.

За весь период в Петербурге вакцинировано 700 711 человек, из них 580 412 граждан полностью завершили цикл вакцинации.  Об этом стало известно из информационной справки по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 2 июня, распространяемой пресс-службой Смольного.

Так, за прошедшие сутки первично привито 6 447 человек, а вторично вакцинировались 3 842 человека.

Напомним, что вакцина ежедневно доставляется в пункты вакцинации города. В настоящий момент неизрасходованный остаток в поликлиниках составляет 93 141 комплект, а остаток на Фармбазе составляет 22 690 комплектов. Всего в Петербурге запас вакцины составляет 115 831 комплект доз.

Ранее мы писали, что за неделю госпитализация больных COVID-19 в Петербурге выросла на 22%.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцинация, коронавирус, статистика
Категории: Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Лента новостей,

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