В Петербурге освободили националиста Дмитрия Шульца

Мужчина был осужден за экстремизм в "ВКонтакте".

Невский районный суд Петербурга освободил от наказания Дмитрия Боброва, известного по прозвищу Шульц. Об этом 29 марта сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Напомним, 11 сентября 2017 года Красногвардейский районный суд признал Шульца виновным по статье "Возбуждение ненависти или вражды". Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в социальной сети "Вконтакте". Осужденный опубликовал два текста, в которых разделил людей на "высшую" и "низшую" расы.

Свою вину Шульц не признал. Не смотря на это, его приговорили к двум годам в колонии строгого режима. Осужденный находился в Крестах до вступления приговора в законную силу.

Накануне Дмитрия Шульца освободили от наказания в связи с декриминализацией 282-й статьи УК ("Возбуждение ненависти или вражды").

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Фото: Piter.TV