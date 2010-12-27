Житель Петербурга забил жену палкой и ножом из ревности

Мужчина нанес женщине не менее 60 ударов ремнем, палкой и руками, а после дважды ударил ножом в грудь.

В Петербурге осудили мужчину за жестокое убийство жены. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Трагедия произошла в июле 2018 года в квартире одного из домов на улице Орджоникидзе. Согласно материалам дела, мужчина в течение недели жестоко избивал супругу за то, что она изменила ему. Осужденный нанес своей супруге не менее 60 ударов палкой, ремнем и руками, а после дважды ударил ее в грудь ножом. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Ревнивый муж частично признал свою вину. По его словам, когда супруга призналась в измене, он начал ее бить. Побои продолжались в течение нескольких дней. Все это время женщина постоянно извинялась и напоминала о своих прегрешениях. 26 июля она встретила мужа с работы и пообещала доказать свою любовь. После этого она ударила себя ножом в грудь. Осужденный якобы бросился ей на помощь, начал перевязывать раны и вызвал скорую помощь. Однако все было тщетно. Прибывшие медики констатировали смерть.

Мужчину приговорили к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Фото: Piter.TV