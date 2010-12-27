Петербуржец зарезал свою подругу в квартире по Выборгскому шоссе

Мотив убийства пока что не известен.

В Выборгском районе Петербурга произошло убийство. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В четверг, 21 марта, около трех часов дня в квартире по Выборгскому шоссе нашли труп 39-летней женщины. Сотрудники полиции установили, что она погибла от колотого ранения груди. Вечером этого же дня по подозрению в убийстве задержали 48-летнего мужчину. Предполагают, что он являлся другом погибшей. Они оба были безработными.

Полиция устанавливает мотив преступления. Возбуждено уголовное дело.

Ранее на Русановской улице мужчина зарезал свою сожительницу.

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