В Петербурге осветили 128 детских и спортивных площадок

На очереди еще больше 150.

В 2020-м году в Петербурге осветят 300 детских и спортивных площадок в разных районах города. Половина работ уже выполнена, сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Установка освещения осуществляется несколькими путями. В одном случае она проходит без дорогостоящих земляных работ без специального проектирования. Светильники размещаются на близстоящих опорах наружного освещения, электроснабжение осуществляется от существующих сетей наружного освещения.

В другом случае выполняется реконструкция и строительство наружного освещения в рамках адресной инвестиционной программы. Размещение опор со светильниками осуществляется в соответствии с проектной документацией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в двух скверах Кронштадта заменят уличные светильники.

Фото: lensvet.spb.ru